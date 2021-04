Al-Ula (SID) - Teamchef Nico Rosberg hat im Debütrennen der neuen Motorsportserie Extreme E einen Erfolg über seinen früheren Teamkollegen Lewis Hamilton gefeiert. Rosbergs Rennstall X Racing gewann in Saudi Arabien mit den Fahrern Johan Kristoffersson und Molly Taylor auch gegen das Team des Formel-1-Rekordweltmeisters Lewis Hamilton (X44), das mit Rallye-Legende Sebastien Loeb und Cristina Gutierrez Dritter hinter American Andretti wurde.

Die Extreme E will mit den Rennen an Orten, an denen bereits heute die Folgen des Klimawandels in drastischer Weise sichtbar sind, für Aufmerksamkeit sorgen. Die Serie will wachrütteln, einem größeren Publikum die Vergänglichkeit der Natur aufzeigen - und natürlich auch die Werbetrommel für Elektromobilität rühren. Die erste von fünf geplanten Stationen war am Osterwochenende Al-Ula in der saudi-arabischen Wüste. Weiter geht es im Senegal.