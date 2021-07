München - Für diese Aktion gibt es keine Gnade!

Der Automobil-Weltverband FIA hat den Einspruch von Kart-Profi Luca Corberi abgewiesen und seine Sperre von 15 Jahren bestätigt. Damit wird der 23-Jährige für sehr lange Zeit an keiner Veranstaltung mehr teilnehmen können.

Am 4. Oktober 2020 war Corberi im italienischen Logano bei der Kart-Weltmeisterschaft in der KZ-Klasse an den Start gegangen. Während des Rennens kam es zwischen ihm und seinem italienischen Landsmann Paolo Ippolito zu einem Duell um Platz 15, bei dem beide Karts erst kollidierten und Corberi in der Folge ausschied.

Corberi rastet völlig aus

Für den 23-Jährigen offenbar Grund genug, um völlig auszurasten: Er stieg aus seinem Fahrzeug, schnappte sich seine zerstörte Frontschürze und warf sie seinem Konkurrenten während des laufenden Rennens auf der Strecke direkt vor die Nase, als dieser in der nächsten Runde an der Unfallstelle vorbeifuhr. Danach zettelte er im Parc-Ferme zudem eine Schlägerei mit Ippolito an, in die auch andere Personen involviert waren.

Und es ging weiter: Nur einen Tag später erklärte er via Facebook seinen Rücktritt. "Ich möchte mich bei der Motorsportwelt für das, was ich getan habe, entschuldigen. Es gibt keine Ausrede, die erklären kann, warum ich mich so schändlich benommen habe", gab er sich voller Reue und fügte an: "Das ist mir in den 15 Jahren meiner Karriere noch nie passiert, und ich hoffe ernsthaft, dass wir das zukünftig auch von niemandem mehr sehen werden."

Des weiteren teilte er seinen Fans mit, "für den Rest meines Lebens nicht mehr an Motorsport-Veranstaltungen teilzunehmen."

Einspruch von der FIA abgelehnt

Allzu lange hatte seine Reue jedoch nicht Bestand. Nur kurze Zeit später löschte er den Post und wollte von all dem Geschriebenen nichts mehr wissen. Stattdessen legte er Einspruch gegen seine Strafe ein.

Sein Anwalt führte dabei das Argument an, dass ein Wintersportler nach einer tätlichen Beleidigung eines Konkurrenten nur für ein einziges Rennen gesperrt wurde.

Die FIA ist dieser Argumentation nun nicht gefolgt. Auch das Angebot, an einem Verhaltenskurs für junge Rennfahrer teilzunehmen, und 50.000 Euro Strafe zu bezahlen, konnte die Richter nicht erweichen. Stattdessen gehen die Juristen davon aus, dass die Handlungen Corberis keine Kurzschlussreaktionen waren, weil er zwischen den Vorfällen genug Zeit gehabt habe, um sich zu beruhigen.

