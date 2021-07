Budapest (SID) - Rennfahrer David Schumacher hat seine zuletzt aufsteigende Form in der Formel 3 bestätigt und zum zweiten Mal gepunktet. Der 19 Jahre alte Trident-Pilot landete im zehnten Saisonrennen am Samstagvormittag auf dem ungarischen Hungaroring auf Platz acht. Damit verteidigte der Sohn von Ralf Schumacher und Cousin von Formel-1-Pilot Mick Schumacher im Rennverlauf seine Startposition erfolgreich.

Der Sieg ging an den Italiener Lorenzo Colombo (Campos Racing). Schumacher war zuletzt in Spielberg in seiner zweiten Saison in der Motorsport-Nachwuchsserie erstmals in die Punkte gefahren, als er das zweite Rennen von der Pole Position gewann.

Weitere Chancen auf Punkte in der Motorsport-Nachwuchsserie hat Schumacher am Samstagnachmittag (17.55 Uhr) im zweiten von drei Läufen auf dem Hungaroring. Das abschließende Hauptrennen steht am Sonntag (10.45 Uhr/Sky) auf dem Programm.