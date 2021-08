Budapest (SID) - Rennfahrer David Schumacher hat seine zuletzt aufsteigende Form bestätigt und seinen zweiten Podestplatz in der Formel 3 nur knapp verpasst. Der 19 Jahre alte Trident-Pilot wurde am Sonntag im Hauptrennen auf dem regennassen Hungaroring guter Vierter. Den Sieg holte sich der norwegische Gesamtführende Dennis Hauger (Prema) vor seinem Teamkollegen Arthur Leclerc (Monaco), jüngerer Bruder von Formel-1-Pilot Charles Leclerc.

Bereits am Samstag war der Sohn von Ralf Schumacher in den ersten beiden Rennen des Wochenendes mit den Plätzen sechs und acht in die Punkte gefahren. Damit gelang es ihm nun erstmals, in drei Rennen in Folge zu punkten. In der Gesamtwertung verbesserte sich der Cousin von Formel-1-Pilot Mick Schumacher nach zwölf Saisonrennen auf den zwölften Rang.

Zuletzt war Schumacher in Spielberg in seiner zweiten Saison in der Motorsport-Nachwuchsserie erstmals in die Punkte gefahren, als den Sprint von der Pole Position gewann. Nach der Sommerpause kehrt die Formel 3 vom 27. bis 29. August in Spa (Belgien) zurück.