Köln (SID) - Rennfahrerin Sophia Flörsch muss bei ihrem Comeback in der Formel 3 weiter auf die ersten Punkte warten. Die 22-jährige Münchnerin belegte am Samstag im Sprintrennen von Melbourne im PHM den 16. Platz, im Hauptrennen am Sonntag erreichte sie das Ziel auf Position 18.

Oliver Goethe (Trident), beim Saisonauftakt in Bahrain noch Zweiter im Hauptrennen, schied im Sprint aus und musste sich im Hauptrennen mit dem 22. Rang begnügen. In der Fahrerwertung ist der Deutsch-Däne Fünfter.

Die Führung in der Meisterschaft nach vier Rennen hat Goethes brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto durch seinen Sieg im Hauptrennen erobert. Den Sprint am Samstag gewann der Brite Zak O'Sullivan (Prema).

Die Siege in der Formel 2 im Albert Park holten sich der Norweger Dennis Hauger (MP Motorsport) und der Japaner Ayumu Iwasa. Der von Red Bull geförderte DAMS-Pilot verlässt Australien auch als Führender in der Meisterschaft. Deutsche Fahrer sind in diesem Jahr in der Formel 2 nicht am Start.