Sotschi (SID) - Der Norweger Dennis Hauger (Prema) hat erstmals den Titel in der Nachwuchsrennserie Formel 3 gewonnen. Der 18-Jährige aus dem Red-Bull-Kader holte am Freitag zum Auftakt im russischen Sotschi den zweiten Platz hinter Logan Sargeant (USA/Charouz) und sorgte damit für klare Verhältnisse: Zwei Rennen vor Saisonschluss liegt Hauger uneinholbar vor seinem engsten Verfolger Jack Doohan. Der Australier verpasste als 15. die Punkte.

David Schumacher, Doohans Teamkollege bei Trident, holte als 14. ebenfalls nichts Zählbares. Der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher hatte an den vergangenen Rennwochenenden mit vielen Top-10-Ergebnissen aufsteigende Tendenz gezeigt.

Das Auftaktrennen der Formel 3 in Sotschi hätte eigentlich am Samstagmorgen stattfinden sollen, aufgrund der Wetteraussichten wurde es kurzfristig aber auf Freitag verlegt: Der Samstag soll mit heftigem Regen beginnen, der sich allenfalls im Laufe des Tages abschwächt.

Am Samstagmittag (12.40) und am Sonntagmorgen (8.55) sind noch zwei weitere Rennen der Formel 3 in Sotschi geplant, es sind die letzten der Saison. Das ursprünglich für Ende Oktober im texanischen Austin vorgesehene Finale wurde wegen komplizierter Einreisebestimmungen abgesagt.