Zandvoort (SID) - Formel-3-Pilot David Schumacher ist zum Auftakt des Rennwochenendes im niederländischen Zandvoort ohne Punkte geblieben. Der 19 Jahre alte Trident-Pilot kam beim Sieg von Arthur Leclerc (Monaco/Prema) nicht über Rang 14 hinaus.

Bis zu einem Ausritt ins Kiesbett in der 16. von 24 Runden hatte der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher den zwölften Platz inne. Dieser bringt gemäß der Reverse-Grid-Regel, die auf die Top 12 angewendet wird, die Pole Position für den zweiten Lauf am Samstagabend (17.55 Uhr/Sky). Nun wird Schumacher von Platz 14 starten.

Gute Karten dürfte der Nachwuchspilot vor allem im Hauptrennen am Sonntag (10.45 Uhr/Sky) haben. Für dieses hatte sich Schumacher am Freitag im Qualifying Startplatz zwei gesichert.

Nach anderthalb schwierigen Jahren in der Formel 3 ist der Cousin von Formel-1-Rookie Mick Schumacher mittlerweile deutlich konstanter unterwegs. Anfang Juli holte er in Spielberg seinen ersten Sieg und fuhr seitdem in fünf von acht Rennen in die Punkte.