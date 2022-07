Köln (SID) - Der Neuseeländer Scott McLaughlin hat in der IndyCar-Serie seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Rennfahrer vom Team Penske setzte sich in Lexington/Ohio mit einem knappen Vorsprung vor dem Spanier Alex Palou (Honda) durch. Penske-Teamkollege Will Power aus Australien komplettierte das Podium.

McLaughlin hatte schon das erste Rennen der Saison in St. Petersburg gewonnen. Durch den Sieg in Ohio kletterte er in der Gesamtwertung auf Rang sieben. Die Führung verteidigte erfolgreich Indy-500-Sieger Marcus Ericsson aus Schweden, der nach einer Aufholjagd von Platz 13 auf den sechsten Platz fuhr. Mit 20 Zählern Rückstand folgt ihm Power, auf Platz drei liegt der US-Amerikaner Josef Newgarden.