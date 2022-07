Köln (SID) - Der US-Amerikaner Alexander Rossi hat in der IndyCar-Serie seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Am Samstag gewann der 30-Jährige vom Team Andretti Autosport auf dem Indianapolis Motor Speedway vor dem Dänen Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan Racing), der zum ersten Mal auf dem Podium stand. Will Power (Team Penske) aus Australien kam als Dritter ins Ziel. Rossi hatte zuletzt vor mehr als drei Jahren ein IndyCar-Rennen gewonnen.

In der WM-Gesamtwertung übernahm Power vier Rennen vor dem Saisonende wieder die Führung. Der frühere Formel-1-Pilot Marcus Ericsson musste nach einem enttäuschenden elften Platz die Spitzenposition abgeben. Mit 422 Punkten liegt er nun acht Zähler hinter dem Australier (430).