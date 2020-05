Motorsport

Washington - Die großen US-Motorsportserien IndyCar und NASCAR könnten die ersten großen US-Sport-Organisationen sein, die seit dem Shutdown durch die Coronavirus-Pandemie wieder den Betrieb vor Zuschauern aufnehmen. Dies geht aus einem Fünf-Stufen-Plan hervor, den der Gouverneur des US-Bundesstaates Indiana, Eric Holcomb, am Samstag vorstellte. Demnach könnten ab dem 4. Juli wieder Rennen vor Publikum in Indiana stattfinden.

Tribünen ermöglichen Sicherheitsabstand

An jenem Datum, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, sind auf dem altehrwürdigen Indianapolis Motor Speedway sowohl ein IndyCar-Rennen als auch ein Lauf der Stock-Car-Serie NASCAR geplant. Obwohl die Richtlinien für die Einhaltung des Sicherheitsabstandes auf der fünften Stufe des Plans in Kraft bleiben würden, soll es aufgrund der weitläufigen Tribünen rund um das 4 km lange Oval in Indianapolis möglich sein, Zuschauer zuzulassen.

Der IndyCar Grand Prix von Indianapolis war zuvor vom 9. Mai auf den 4. Juli verschoben worden. Die IndyCar-Serie plant zudem voraussichtlich am 6. Juni in Fort Worth/Texas zu fahren und Ende Juni in Wisconsin und Richmond/Virginia Station zu machen. Dafür gibt es bislang allerdings keinen Plan, der die Teilnahme von Zuschauern erlaubt, da in den meisten Teilen der USA weiterhin die "Stay-at-home"-Regeln gelten.

Die 500 Meilen von Indianapolis, die auf dem großen Oval seit über 100 Jahren gefahren werden, waren wegen der Coronakrise ebenfalls verlegt werden. Das legendäre Rennen hatte erstmals in der Geschichte seinen angestammten Platz im Kalender verloren und soll nun am 23. August steigen. Die 104. Auflage war ursprünglich für den 24. Mai geplant.

NASCAR hatte bereits am Donnerstag bekannt gegeben trotz der weiterhin grassierenden Corona-Pandemie in den USA allmählich zur Normalität zurückkehren und den Rennbetrieb wieder aufnehmen zu wollen. Wie aus einer Mitteilung hervorging, soll die unterbrochene Saison schon ab Mitte Mai fortgesetzt werden. Zwischen dem 17. und 27. Mai sollen vier Rennen auf zwei Strecken ausgetragen werden, Zuschauer sind dann noch nicht zugelassen. Der bis dato letzte Lauf ging am 8. März in Phoenix/Arizona über die Bühne.

