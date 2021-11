Köln (SID) - Nach dem Abschied in Valencia hat die italienische Presse Nationalheld Valentino Rossi für seine unvergleichliche Karriere im Motorradsport gewürdigt. "Danke für die Show, Valentino! Rossi ist wie Schumacher, Messi, Air Jordan. Daher trauert nicht nur der Motorsport wegen des Endes seiner Karriere", schrieb am Montag die Corriere dello Sport.

Rossi (42) war am Sonntag sein letztes Rennen gefahren und am Abend bei der Gala des Weltverbandes FIM als "MotoGP-Legende" in die Hall of Fame aufgenommen worden. Der neunmalige Weltmeister hat tiefe Spuren hinterlassen.

"Unsterblicher Valentino!", hieß es bei Tuttosport: "75.000 Fans feiern das Ende seiner Karriere. Auf ihn wartete in Valencia nicht nur sein neues Leben, sondern die ganze Welt. Das Karriereende wird zur Ausrede für eine phänomenale Party, mit der eine Epoche zu Ende geht. 26 Jahre hat Valentino Rossi den Motorsport geprägt. Er ist zur Ikone einer Generation geworden."

Für die Gazzetta dello Sport ist "mit dem Abschied Valentino Rossis eine Ära zu Ende gegangen, die sich nicht wiederholen wird". Im Corriere della Sera stand: "Valentino verabschiedet sich, aber niemand kann sein Erbe übernehmen."

Auch La Repubblica verneigte sich. "Letzte Runde! Valencia zittert unter dem Applaus der 75.000 Fans, die sich von Rossi verabschieden. Die Piloten feiern den Doktor. Nach 25 erfolgreichen Jahren strömen Tränen für den Piloten, der den Motorsport verändert hat."