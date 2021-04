Köln (SID) - In einem spannenden Dreikampf um die Führung bei der Kroatien-Rallye hat sich der Belgier Thierry Neuville am ersten Tag durchgesetzt. Der 32 Jahre alte Hyundai-Werksfahrer hat nach acht Wertungsprüfungen 7,7 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Weltmeister Sebastien Ogier im Toyota. Weitere 0,3 Sekunden hinter Ogier folgt der Waliser Elfyn Evans im Toyota als Dritter.

Die Kroatien-Rallye ist der dritte WM-Lauf des Jahres. In der Gesamtwertung führt der Finne Kalle Rovanperä mit 39 Punkten vor Neuville (35) und Ogier (31). In Kroatien büßte der erst 20-jährige Rovanperä nach einem Überschlag mit seinem Toyota schon in der Anfangsphase alle Chancen auf eine vordere Platzierung ein. Rovanperä und sein Beifahrer Jonne Halttunen blieben bei dem Crash unverletzt.