Köln (SID) - Der spanische MotoGP-Superstar Marc Marquez und sein jüngerer Bruder Alex waren als Trainingskiebitze beim englischen Fußballmeister Manchester City zu Gast. Kurz vor dem Großen Motorrad-Preis von Großbritannien am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/ServusTV und DAZN) in Silverstone sahen die Rennfahrer ihrem Landsmann Pep Guardiola bei der Arbeit zu.

"Es war beeindruckend zu sehen, wie Pep die Spieler trainiert", sagte der achtmalige Weltmeister Marc Marquez. Guardiola sei "einer dieser Menschen, die man zu analysieren versucht, um mehr über ihn zu erfahren. Wie er auftritt, wie er spricht und wie er trainiert. Wir haben ein paar Dinge gelernt."

Der Teammanager gab das Lob zurück. "Wir spielen mit einem Ball, er sitzt auf einem Motorrad ? das ist natürlich etwas ganz anders, aber wenn man gewinnen will, etwas besser machen und sein Niveau erhöhen will, muss man die richtige Einstellung haben", so Guardiola. Marquez wisse als Champion, dass er "etwas Besonderes" sei.

Die beiden Piloten erhielten ManCity-Trikots mit den Nummern ihrer Maschinen und ließen sich an der Seite Guardiolas sowie einiger Profis fotografieren. Auch der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan posierte mit den Brüdern.