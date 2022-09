Köln (SID) - Nach mehreren Monaten Reha soll der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez in der kommenden Woche auf seine MotoGP-Maschine zurückkehren. Wie das Honda-Werksteam am Freitag mitteilte, wird der Spanier nach dem Großen Preis von San Marino in Misano (Sonntag, 14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) auf der Strecke Tests auf der RC213V absolvieren. Die Ausfahrt ist für Dienstag geplant.

Marquez war unter der Woche bereits mit einen Straßenmotorrad (Honda CBR600RR) im MotorLand Aragon unterwegs. Noch am Freitag soll der 29-Jährige in Misano eintreffen. Marquez hatte sich Anfang Juni zum vierten Mal einer Operation am rechten Oberarm unterziehen müssen. Honda-Testfahrer Stefan Bradl (Zahling) ist seither als Ersatzmann für ihn im Einsatz.