Motorsport

Update 6.12., 14:16 Uhr: Schumacher: "Wird noch dauern, bis ich Erfolg realisiert habe"

"Ich verdanke diese Meisterschaft meinem Team, sie sind eine tolle Truppe", erklärt Schumacher nach Rennende. Besonders der nicht eingeplante Reifenwechsel brachte den Titelgewinn in Gefahr. "Ich hatte Angst an die Box zu fahren, aber das Team hat mich überzeugt. Zum Glück hat es funktioniert", so der Deutsche glücklich.

"Meine Konkurrenten aber mir in diesem Jahr alles abverlangt, es war eine wirklich harte Saison", resümiert der 21-Jährige.

Ganz realisiert habe seinen Erfolg allerdings noch nicht: "Ich bin sprachlos. Ich glaube, dass es noch einige dauern wird, bis realisiert habe, was gerade passiert ist."

Update 6.12., 14:01 Uhr: Das Rennen ist vorbei! Mick Schumacher gewinnt die Formel 2

Callum Illott verliert in den letzten Runden mehr und mehr an Boden und fällt sogar aus den Punkterängen heraus. Somit gewinnt Schumacher den Titel in der Formel 2.

Carlin-Pilot Jehan Daruvala gewinnt das Rennen vor seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda und Pole-Sitter Dan Ticktum.

Illott wird nur Elfter, Mick Schumacher beendet das Rennen auf dem 18. Platz.

Update 6.12., 13:56 Uhr: Illott nur noch auf Sieben

Auch Guiliano Alesi kassiert den Briten. Vier Runden drehen den auf Platz 19-liegenden Schumacher noch vom Titel in der Formel 2.

Update 6.12., 13:52 Uhr: Auch Illott mit Problemen

Wie bei Schumacher zuvor bauen auch Illotts Reifen rapide ab. Der Brite ist nun nur noch Fünfter.

Update 6.12., 13:49 Uhr: Zehn Runden noch

Zehn Runden vor Schluss hält der vier-Punkte-Vorsprung von Schumacher. Illott muss für den Weltmeistertitel einen Sieg einfahren, im Moment trennen ihn fast fünf Sekunden vom neuen Spitzenreiter Jehan Daruvala.

Schumacher weiter abgeschlagen auf Rang 20.

Update 6.12., 13:44 Uhr: Schumacher fährt in die Box und rutscht auf Platz 20 ab

Schumacher hat klare Probleme mit den Reifen und fährt in die Box. Sein Vorsprung ist nun auf vier Punkte geschrumpft, Illott liegt auf Rang drei, während der der Deutsche auf Platz 20 zurückgefallen ist.

Update 6.12., 13:41 Uhr: Illott überholt Mick Schumacher

Nach 15 von 34 Runden erhöht Illott den Druck auf Schumacher. Der Deutsche leistete sich einige Verbremser und lädt den Briten zu einigen Überholversuchen ein. Die Plätze drei bis acht befinden sich alle im DRS-Fenster und liefern sich einen heißen Kampf.

In Runde 19 drückt sich Illott dann doch durch, Schumacher wird gleich von drei Konkurrenten überholt.

Update 6.12., 13:35 Uhr: Trümmerteil sorgt für Virtual Safety Car

Louis Deletraz verliert auf der Start-Ziel-Linie ein Teil seines Autos. Die Fahrer müssen ihr Tempo senken, das Teil wird allerdings schnell entfernt. Schumacher wurde mittlerweile von Daruvala überholt und liegt gut eine halbe Sekunde vor Konkurrent Illott auf Rang drei.

Das Mittelfeld hinter Schumacher rückt näher zusammen. 12 der 34 Runden sind absolviert.

Update 6.12., 13:27 Uhr: Schumacher kassiert Daruvala

Kurz zuvor beschwert sich Schumacher im Team-Radio noch über einen Flatspot am rechten Vorderreifen, in Runde vier zieht der Deutsche dann an Jehan Daruvala vorbei und verbessert sich auf Platz zwei. Illott bleibt weiter auf Rang vier und hat schon knapp drei Sekunden Abstand auf das Führungstrio.

Update 6.12., 13:23 Uhr: Die Ampel springt auf Grün

Mick Schumacher erwischt einen super Start und verbessert sich in der ersten Kurve auf Platz zwei. Ein Verbremser kostet ihm dann eine Kurve später die zweite Position, dennoch kann er sich aber vor Konkurrent Callum Illott halten. Es führt Dan Ticktum vor Daruvala, dann Schumacher und Illott.

Update 6.12., 12:40 Uhr: Die Ausgangslage

Mick Schumacher hat beste Karten, heute den Titel in der Formel 2 perfekt zu machen. Er hat 14 Punkte Vorsprung vor dem Briten Callum Illott, der als letzter Konkurrent noch übrig bleibt. Dem Sohn von Michael Schumacher reicht somit ein sechster Platz bzw. ein siebter Platz mit schnellter Runde, um den Meistertitel zu sichern.

München - Mick Schumacher kann seine Formel-2-Karriere heute mit dem Titel krönen. Vor dem letzten Saisonrennen in Bahrain liegt der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher mit 14 Punkten vor dem Briten Callum Illott. Maximal 17 Punkte werden im abschließenden Sprintrennen noch vergeben. Dem 21-Jährigen würde ein sechster Platz bzw. ein siebter Platz samt schnellster Runde genügen.

Insgesamt werden auf dem Bahrain Internationale Circuit 36 der 48 Runden absolviert. Schumacher geht dank der Reverse-Grid-Regel von Startplatz drei ins Rennen. Denn die ersten Acht des Hauptrennens vom Vortag starten in umgekehrter Reihenfolge.

Am Samstag raste Schumacher nach einer furiosen Aufholjagd von Startplatz 18 auf Rang sieben und schuf damit beste Voraussetzungen, heute den Titel zu holen. Nur zu einem Punktgleichstand mit Illot darf es nicht kommen. Dann würden die Saisonsiege über die Vergabe des Titels entscheiden. Hier hätte der Brite mit 3:2 Siegen gegenüber Schumacher die Nase vorn.

Sollte Schumi jr. seinen Vorsprung jedoch verteidigen, wäre es der krönende Abschluss für ihn in der Formel 2. In der kommenden Saison wird der Ferrari-Junior zum Haas-Rennstall in die Formel 1 wechseln.

