München/Buenos Aires - Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird zwei Wochen nach seinem schweren Sturz in Indonesien nicht zum Großen Preis von Argentinien antreten. Das teilte das Honda-Werksteam am Dienstag mit. Am kommenden Wochenende macht die Königsklasse damit ohne den Spanier auf dem Autodromo Termas de Rio Hondo Station. Marquez leidet zum wiederholten Mal unter Doppelsichtigkeit, das Problem wird konservativ behandelt.

Der 29-Jährige mache Fortschritte, das teilte der behandelnde Arzt in Barcelona nach einer weiteren Untersuchung am Montag mit: "Die Genesung ist aber noch nicht abgeschlossen."

Chronisches Leiden bei Marquez

Bereits zum dritten Mal leidet Marquez an der so genannten Diplopie, verursacht durch eine erneute Lähmung des vierten rechten Sehnervs. Die Beschwerden traten in der Folge eines heftigen Unfalls im Warm-up vor dem Großen Preis von Indonesien auf. Marquez hatte dabei eine Gehirnerschütterung erlitten und konnte nicht starten.

Schon Ende der abgelaufenen Saison hatte Marquez nach einem Trainingssturz mit einer Crossmaschine unter Doppelsichtigkeit gelitten und war ausgefallen. Ein Karriereende stand damals zwischenzeitlich im Raum. Erstmals war das Problem nach einem Crash in der Saison 2011 aufgetreten.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.