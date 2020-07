Motorsport

Köln (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter (Kalex) ist beim zweiten Moto2-Rennen im spanischen Jerez in die Punkte gefahren. Der 27-Jährige aus Vilgertshofen belegte beim Großen Preis von Andalusien den zehnten Platz. Seinen ersten Sieg in der zweithöchsten Motorradklasse sicherte sich der Italiener Enea Bastiannini (Kalex).

Schrötter, der im ersten Rennen in Jerez eine Woche zuvor nach einem Sturz ausgeschieden war, hatte sich bei sehr hohen Temperaturen dank eines guten Starts von Rang zehn auf acht vorgeschoben. In der letzten Kurve vor dem Zieleinlauf rutschte Schrötter allerdings wieder auf Platz zehn zurück.

Am Sonntagvormittag hatte der Japaner Tatsuki Suzuki (Squadra Corse) das Rennen in der Moto3 vor John McPhee (Großbritannien) und Celestino Vietti (Italien) gewonnen. Der Führende im Gesamtklassement Albert Arenas schied nach einem schweren Sturz aus, der Spanier erlitt laut einer ersten Untersuchung eine Knöchelverletzung.

Das nächste Rennen steigt am 9. August in Brünn/Tschechien. Der ursprüngliche Rennkalender der Motorrad-WM war aufgrund der Corona-Pandemie über den Haufen geworfen worden. Mittlerweile ist der Großteil der Saison mit noch elf Rennen in 17 Wochen in Europa terminiert. Über die Rennen in Argentinien, Thailand und Malaysia soll bis Ende Juli eine Entscheidung fallen.