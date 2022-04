Köln (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist beim Moto2-Rennen im texanischen Austin nur knapp an seinem ersten Podium seit August 2020 vorbeigerast. Beim Grand Prix of the Americas kam der 29-Jährige aus Vilgertshofen auf seiner Kalex auf den vierten Platz. Zu Rang drei fehlten Schrötter nach 18 Runden und knapp 100 km knapp zehn Sekunden.

Schrötter, der in den ersten drei Saisonrennen nicht besser als Platz zehn abgeschnitten hatte, profitierte auch davon, dass die ersten drei der WM-Wertung nicht ins Ziel kamen: Celestino Vietti (Italien), Aron Canet (Spanien) und Somkiat Chantra (Thailand) schieden früh aus.

Den Sieg sicherte sich der Italiener Tony Arbolino vor dem Japaner Ai Ogura (+3,439 Sekunden) und dem Briten Jake Dixon (+4,787).