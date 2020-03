Motorsport

Köln - Der Große Preis von Amerika in der Motorrad-Weltmeisterschaft ist wegen der Corona-Krise verlegt worden. Statt ursprünglich wie geplant vom 3. bis 5. April wird das Rennwochenende in Austin/Texas vom 13. bis 15. November stattfinden. Der Grand Prix in Valencia wird um eine Woche nach hinten verlegt (20. bis 22. November).

Zuvor war bereits der Große Preis von Thailand auf den 4. Oktober verschoben worden. Das Rennwochenende im thailändischen Buriram hätte eigentlich als zweite Saisonstation vom 20. bis 22. März über die Bühne gehen sollen. Der Saisonauftakt in Katar am kommenden Wochenende findet wegen verschärfter Einreisebestimmungen in dem Emirat ohne die Königsklasse MotoGP und somit nur mit der Moto2- und Moto3-Klasse statt.

