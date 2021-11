Köln (SID) - Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl ersetzt wie erwartet den angeschlagenen MotoGP-Superstar Marc Marquez am Wochenende beim Großen Preis der Algarve in Portimao/Portugal. Der Honda-Testfahrer aus Zahling springt in dieser Saison bereits zum fünften Mal für den Spanier ein, der am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) wegen einer leichten Gehirnerschütterung nicht antreten kann.

"Ich hoffe, dass Marc sich gut erholt und bald wieder zurück sein kann", sagte Bradl. Portimao sei "eine Strecke, die Spaß macht". Das Honda-Werksteam hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass sich Marquez (28) bei der Vorbereitung auf den Grand Prix bei einem Sturz von einer Geländemaschine verletzte.

Bei seinen bisherigen vier Saisonstarts fuhr der ehemalige Moto2-Champion Bradl immer in die Punkte. Sein bislang bestes Ergebnis war ein elfter Platz in Katar. Im Vorjahr war der 31-Jährige als Marquez-Ersatz in Portimao Siebter geworden.