Köln (SID) - Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl (31) kommt beim vierten Saisonrennen der MotoGP in Jerez/Spanien (2. Mai) zu seinem dritten Einsatz. Der Honda-Testfahrer, der bei den beiden ersten Läufen in Doha/Katar im Werksteam den spanischen Superstar Marc Marquez ersetzt hatte, geht wie schon länger geplant mit einer Wildcard an den Start. Honda bestätigte am Donnerstag die Teilnahme des Zahlingers.

"Stefan Bradl kehrt beim Spanien-GP zur Arbeit zurück", teilte das Honda-Werksteam mit. Der Moto2-Champion von 2011 hatte in Katar die Plätze 11 und 14 belegt, war am vergangenen Wochenende in Portimao/Portugal aber wieder vom genesenen Marquez abgelöst worden, der sein Comeback nach einem Oberarmbruch gab und starker Siebter wurde. Bradl war als TV-Experte für den Sender ServusTV an der Strecke.