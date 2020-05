Köln (SID) - Der frühere Moto2-Weltmeister Stefan Bradl (30) darf in diesem Jahr auf keine Wildcard-Starts in der Motorrad-Königsklasse MotoGP hoffen. Wie der Weltverband FIM am Freitag mitteilte, werden derartige Einsätze aufgrund der Coronakrise in der Saison 2020 verboten. Damit sollen die Kosten reduziert und die Teilnehmerzahl auf einem Minimum gehalten werden. Die Regelung gilt auch für die Klassen Moto2 und Moto3.

Aufgrund der Pandemie steht noch nicht fest, wann die Saison fortgesetzt wird, angepeilt wird der Juli. Mehrere Rennen, darunter auch der Große Preis von Deutschland am Sachsenring, waren bereits gestrichen worden. Bradl ist Testfahrer für Honda, in der vergangenen Saison kam er aber dennoch auf vier Einsätze in der MotoGP.