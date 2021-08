Köln (SID) - MotoGP-Pilot Fabio Quartararo (Frankreich) hat seine Führung in der Weltmeisterschaft mit seinem fünften Saisonsieg deutlich ausgebaut. Der 22 Jahre Yamaha-Pilot triumphierte am Sonntag beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone und hat nun 65 Punkte Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger, den spanischen Weltmeister Joan Mir (Suzuki), der nur Neunter wurde.

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Spanien/Honda) stürzte beim zwölften Saisonrennen nach einer Kollision in der ersten Runde und schied aus, der italienische Altmeister Valentino Rossi vom Yamaha-Kundenteam Petronas verpasste als 18. die Punkteränge. Der Spanier Aleix Espargaro holte als Dritter das erste Podium für Aprilia in der Königsklasse.