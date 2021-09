Köln (SID) - Auch nach den Abschieden von Superstar Valentino Rossi und Hauptsponsor Petronas wird das Sepang Racing Team (SRT) der Motorrad-Königsklasse erhalten bleiben - künftig aber unter einem anderen Namen. Der Yamaha-Kundenrennstall geht ab 2022 als RNF Racing in der MotoGP an den Start, die Vereinbarung mit der Teamvereinigung IRTA und WM-Vermarkter Dorna gilt bis 2026. Das teilte das Team am Freitag mit.

Zuletzt hatte es nach einem Abschied des Privat-Rennstalls zum Jahresende ausgesehen, seit 2019 ist SRT erfolgreich in der MotoGP unterwegs. Der malaysische Mineralölkonzern Petronas hatte den Aufstieg des Teams möglich gemacht, verkündete im August aber das Ende seines Engagements. Rossi (42) geht in dieser Saison für SRT an den Start, der neunmalige Weltmeister wird im November nach 26 Jahren seine Karriere beenden.