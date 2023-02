Köln (SID) - Der österreichische Privatsender ServusTV zeigt auch in der neuen Saison alle Rennen der Motorrad-WM live. 21 Läufe und damit mehr als je zuvor stehen in diesem Jahr auf dem Programm, los geht es diesmal nicht in Katar, sondern in Portugal.

Wegen Umbauarbeiten an der Strecke nahe Doha wird am 26. März in Portimao gefahren. Dort erfolgt auch die Premiere für das MotoGP-Sprintrennen, das ab dieser Saison jeweils samstags stattfindet. Es ersetzt das vierte freie Training.

Als neue Stationen kommen Almaty/Kasachstan (9. Juli) und Noida/Indien (24. September) hinzu. Der Große Preis von Deutschland findet am 18. Juni auf dem Sachsenring statt.

Auch in dieser Saison ist nur ein Deutscher dabei. Nach dem Abschied von Marcel Schrötter (Vilgertshofen) in die Supersport-WM hat seinen Platz beim Moto2-Team Intact GP Lukas Tulovic (Eberbach) übernommen.