Köln (SID) - Der Große Motorrad-Preis von Deutschland auf dem Sachsenring wird auch in der nächsten Saison am dritten Juni-Wochenende ausgetragen. Das geht aus dem vorläufigen WM-Kalender für 2022 hervor, den der Weltverband FIM am Donnerstag veröffentlichte. Renntag ist der 19. Juni.

"Der MotoGP-Lauf auf dem Sachsenring zählt zu den absoluten Motorsport-Highlights in Deutschland. Wir sind nach den aktuellen Entwicklungen optimistisch, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr wieder mit Fans ausgetragen werden kann", sagte ADAC-Sportpräsident Dr. Gerd Ennser. Der Ticketverkauf läuft bereits.

Der einzige deutsche Grand Prix war 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, in diesem Jahr fand das populäre Event ohne Zuschauer statt. Bei der nächsten Auflage feiert die Strecke bei Hohenstein-Ernstthal ihr 95-jähriges Jubiläum. Am 26. Mai 1927 fand mit dem Badberg-Vierecksrennen vor 140.000 Besuchern das erste Motorrad-Rennen auf dem Sachsenring statt.

Die neue Saison beginnt am 6. März erneut in Doha/Katar. Es sind 21 Läufe geplant, Finnland und Indonesien stehen vor ihrer Premiere. Das Saisonfinale geht traditionell in Valencia/Spanien über die Bühne (6. November). - Der WM-Kalender im Überblick:

6. März: Großer Preis von Katar in Doha (Nachtrennen)

20. März: Großer Preis von Indonesien in Mandalika (unter Vorbehalt)

4. April: Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo

10. April: Großer Preis von Amerika in Austin

24. April: Großer Preis von Portugal in Portimao

1. Mai: Großer Preis von Spanien in Jerez

15. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

29. Mai: Großer Preis von Italien in Mugello

5. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

19. Juni: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

26. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

10. Juli: Großer Preis von Finnland in Iitti (unter Vorbehalt)

7. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

21. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

4. September: Großer Preis von San Marino in Misano

18. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

25. September: Großer Preis von Japan in Motegi

2. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram

16. Oktober: Großer Preis von Australien auf Phillip Island

23. Oktober: Großer Preis von Malaysia in Sepang

6. November: Großer Preis von Valencia