Köln (SID) - Matchball für Fabio Quartararo und den französischen Motorradsport: Als erster Pilot der Grande Nation kann sich der 22-Jährige den Titel in der MotoGP sichern - und das bereits weit vor dem Saisonende. Vor dem 16. von 18 Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/Servus TV und DAZN) in Misano/Italien liegt Quartararo (Yamaha) 52 Punkte vor seinem ersten Verfolger Francesca Bagnaia (Ducati) aus Italien.

25 Punkte werden für den Sieg vergeben. Quartararo ist in dieser Saison die Beständigkeit in Person: Fünf Grand Prix hat er gewonnen, bei allen 15 Rennen bislang gepunktet. Beim letzten Lauf in Austin/Texas kam er auf Platz zwei hinter dem früheren Serienweltmeister Marc Marquez (Spanien/Honda) ins Ziel.

Quartararo oder auch Bagnaia können die spanische Erfolgsserie in der Königsklasse des Motorradsports beenden. Seit 2012 holten nur die Iberer Jorge Lorenzo, Marc Marquez und Joan Mir die Titel in der MotoGP. Marquez kämpft nach seinem Armbruch noch um die alte Klasse, Titelverteidiger Mir (Suzuki) ist in der Gesamtwertung nur Dritter. Lorenzo fuhr seine letzte Saison 2019 in der MotoGP.