Köln (SID) - Auch für die kommende Saison stehen 21 Stationen im provisorischen Rennkalender der Motorrad-Weltmeisterschaft. Der Große Preis von Deutschland wird am 18. Juni 2023 auf dem Sachsenring ausgetragen. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt.

"Wir freuen uns auf den 25. Grand Prix auf dem neuen Sachsenring im kommenden Jahr, der zum traditionellen Termin Mitte Juni stattfinden wird", sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser. Zur diesjährigen Auflage waren insgesamt 232.202 Zuschauer gekommen - Rekord.

Schon 2022 Jahr sollten 21 Läufe stattfinden, ehe Finnland gestrichen wurde. Auch in der neuen Saison Jahr wird dort nicht gefahren, das Rennen im MotorLand Aragon/Spanien fehlt ebenfalls. Neu hinzu kommen Kasachstan und Indien. 18 Länder bereist der MotoGP-Tross.

Wegen einer Streckenrenovierung am Lusail International Circuit in Katar findet der Auftakt am 26. März 2023 ausnahmsweise in Portimao/Portugal statt. In Katar wird am Saisonende gefahren (19. November), kurz vor dem Finale in Valencia (26. November). Der provisorische Rennkalender im Überblick:

19. März: Großer Preis von Portugal in Portimao

02. April: Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo

16. April: Großer Preis von Amerika in Austin

30. April: Großer Preis von Spanien in Jerez

14. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

11. Juni: Großer Preis von Italien in Mugello

18. Juni: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

25. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

09. Juli: Großer Preis von Kasachstan in Almaty

06. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

20. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

03. September: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

10. September: Großer Preis von San Marino in Misano

24. September: Großer Preis von Indien in Greater Noida

01. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

15. Oktober: Großer Preis von Indonesien in Mandalika

22. Oktober: Großer Preis von Australien auf Phillip Island

29. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram

12. November: Großer Preis von Malaysia in Sepang

19. November: Großer Preis von Katar in Doha

26. November: Großer Preis von Valencia