Motorsport

San Marino (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat in in der Moto2 ein Top-10-Resultat verpasst - sich aber dennoch die nächsten WM-Punkte gesichert. Beim Großen Preis von San Marino fuhr der 29-Jährige am Sonntag auf Rang elf und sammelte damit fünf weitere Zähler in der Gesamtwertung.

Schrötter, der von Startplatz zwölf ins Rennen gegangen war, konnte sich während der 25 Runden nicht entscheidend verbessern. Den Sieg sicherte sich der Spanier Alonso Lopez, der seinen ersten GP-Erfolg feierte, vor Landsmann Aron Canet.

Die WM-Führung übernahm der ebenfalls aus Spanien stammende drittplatzierte Augusto Fernandez (198 Punkte), der nun knapp vor dem Japaner Ai Ogura (194) liegt, der in San Marino Fünfter wurde. Schrötter belegt mit 101 Punkten weiterhin den achten Platz.