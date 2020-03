Motorsport

Köln - Nach dem Großen Preis von Amerika ist auch der Stopp der Motorrad-Weltmeisterschaft in Argentinien auf November verschoben worden.

Die Rennen in Südamerika, ursprünglich für den 19. April vorgesehen, sollen wegen der Coronakrise erst am 22. November stattfinden. Das gaben der Motorrad-Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und der Vermarkter Dorna bekannt.

In Austin/Texas wird nach derzeitigem Stand am 15. November gefahren. Das Saisonfinale in Valencia wurde wegen der Verlegung zunächst um eine Woche nach hinten verschoben (22. November), jetzt erfolgte die Verschiebung um eine weitere Woche (29. November).

Zuvor war bereits der Große Preis von Thailand auf den 4. Oktober verlegt worden. Der Saisonauftakt in Katar fand wegen verschärfter Einreisebestimmungen ohne die Königsklasse MotoGP und somit nur mit der Moto2- und Moto3-Klasse statt.

Der WM-Kalender im Überblick:

03. Mai: Großer Preis von Spanien in Jerez

17. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

31. Mai: Großer Preis von Italien in Mugello

07. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

21. Juni: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

28. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

12. Juli: Großer Preis von Finnland in Iitti (unter Vorbehalt)

09. August: Großer Preis von Tschechien in Brünn

16. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

30. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

13. September: Großer Preis von San Marino in Misano

27. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

04. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram (ursprünglich 22. März)

18. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

25. Oktober: Großer Preis von Australien auf Phillip Island

01. November: Großer Preis von Malaysia in Sepang

15. November: Großer Preis von Amerika in Austin/Texas (ursprünglich 5. April)

22. November: Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo (ursprünglich 19. April)

29. November: Großer Preis von Valencia

