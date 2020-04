Köln (SID) - Nach dem Europa-Auftakt im spanischen Jerez (3. Mai) ist auch der folgende Große Preis von Frankreich in der Motorrad-Weltmeisterschaft wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Das gaben der Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und der WM-Vermarkter Dorna am Donnerstag bekannt. Der Lauf hätte am 17. Mai in Le Mans stattfinden sollen.

Damit müssen die MotoGP-Piloten um den spanischen Champion Marc Marquez weiter auf ihren Saisonstart warten. Nach derzeitigem Stand lässt sich kaum vorhersagen, wann es für sie wieder losgeht. Auf dem Kalender stehen als nächste Stationen Mugello (31. Mai) und Barcelona (7. Juni). Italien und Spanien sind aber aktuell extrem vom Coronavirus betroffen. Am 21. Juni steht dann der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring auf dem Programm.

Moto2 und Moto3 waren Anfang März in Katar gefahren, die MotoGP aber nicht. Zuletzt hatte es bereits mehrere Verschiebungen (Thailand, USA, Argentinien) gegeben. - Der WM-Kalender im Überblick:

Großer Preis von Spanien in Jerez (Termin offen)

Großer Preis von Frankreich in Le Mans (Termin offen)

31. Mai: Großer Preis von Italien in Mugello

07. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

21. Juni: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

28. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

12. Juli: Großer Preis von Finnland in Iitti (unter Vorbehalt)

09. August: Großer Preis von Tschechien in Brünn

16. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

30. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

13. September: Großer Preis von San Marino in Misano

27. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

04. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram (ursprünglich 22. März)

18. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

25. Oktober: Großer Preis von Australien auf Phillip Island

01. November: Großer Preis von Malaysia in Sepang

15. November: Großer Preis von Amerika in Austin/Texas (ursprünglich 5. April)

22. November: Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo (ursprünglich 19. April)

29. November: Großer Preis von Valencia