München - Der geplante Europa-Auftakt der Motorrad-Weltmeisterschaft im spanischen Jerez wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das gaben am Donnerstag der Motorrad-Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und der WM-Vermarkter Dorna bekannt. Der Lauf hätte am 3. Mai stattfinden sollen.

Damit müssen die MotoGP-Piloten um den spanischen Champion Marc Marquez noch länger als befürchtet auf ihren Saisonstart warten. Nach derzeitigem Stand findet das erste Rennen der Königsklasse am 17. Mai in Le Mans/Frankreich statt. Moto2 und Moto3 waren Anfang März in Katar gefahren, die MotoGP aber nicht. Zuletzt hatte es bereits mehrere Verschiebungen (Thailand, USA, Argentinien) gegeben. - Der WM-Kalender im Überblick:

Großer Preis von Spanien in Jerez (Termin offen)

17. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

31. Mai: Großer Preis von Italien in Mugello

07. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

21. Juni: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

28. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

12. Juli: Großer Preis von Finnland in Iitti (unter Vorbehalt)

09. August: Großer Preis von Tschechien in Brünn

16. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

30. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

13. September: Großer Preis von San Marino in Misano

27. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

04. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram (ursprünglich 22. März)

18. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

25. Oktober: Großer Preis von Australien auf Phillip Island

01. November: Großer Preis von Malaysia in Sepang

15. November: Großer Preis von Amerika in Austin/Texas (ursprünglich 5. April)

22. November: Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo (ursprünglich 19. April)

29. November: Großer Preis von Valencia

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.