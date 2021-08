Köln (SID) - Italiens MotoGP-Superstar Valentino Rossi ist im ersten Rennen nach der Ankündigung seines Rücktritts zum Saisonende in Spielberg/Österreich auf den 13. Platz gefahren. Der neunmalige Weltmeister hatte drei Tage vor dem Großen Preis der Steiermark bekannt gegeben, dass er im November nach 26 Jahren im Motorrad-Zirkus Schluss machen wird.

Neuling Jorge Martin (Ducati) siegte bei der Rückkehr nach sechswöchiger Sommerpause nach einem Unfall mit zwei brennenden Maschinen und einer langen Unterbrechung. Dahinter kamen Weltmeister Joan Mir (beide Spanien/Suzuki) und der WM-Führende Fabio Quartararo (Frankreich) ins Ziel. Der 42-jährige Rossi (beide Yamaha) fuhr in diesem zum fünften Mal in die Punkte.

Marcel Schrötter baute seine Serie aus und fuhr auch beim Start in die zweite Saisonhälfte in die Top 10. Der 28-Jährige aus Vilgertshofen wurde im Moto2-Lauf Zehnter und landete damit in diesem Jahr immer unter den besten zehn Fahrern, wenn er ins Ziel kam.

Marco Bezzecchi feierte seinen ersten Sieg in 2021. Der Italiener gewann vor den Spaniern Aron Canet und Augusto Fernandez. WM-Spitzenreiter Remy Gardner (Australien) wurde Vierter. Schrötter war von Position zehn gestartet.

In der Moto3 lieferten sich WM-Spitzenreiter Pedro Acosta und Sergio Garcia (beide Spanien) ein packendes Duell. Garcia stürzte kurz vor dem Ziel, rappelte sich im Kies aber wieder auf, fuhr weiter und rettete den zweiten Platz.