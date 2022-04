Motorsport

Köln (SID) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl kommt am Wochenende in Jerez/Spanien zu seinem zweiten Einsatz in der laufenden MotoGP-Saison. Der Honda-Testfahrer geht beim sechsten WM-Lauf am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) mit einer Wildcard an den Start, das gab das Werksteam der Japaner bekannt.

Bradl (32) hatte den früheren Serien-Weltmeister Marc Marquez (29) zuletzt in Termas de Rio Hondo/Argentinien ersetzt und den 19. Platz belegt, da der Spanier wegen Augenproblemen aussetzen musste. Zum darauffolgenden Rennen in Austin/Texas war Marquez wieder fit. Im vergangenen Jahr war der frühere Moto2-Champion Bradl (Zahling) zu fünf Einsätzen gekommen.