Köln (SID) - Sebastien Ogier hat zum siebten Mal die Rallye Mexiko gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt. Der achtmalige Weltmeister aus Frankreich, nur noch Teilzeitkraft in der WM, gewann am Sonntag vor dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai/27,5 Sekunden zurück) und seinem Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans (Großbritannien/+27,9).

Für Ogier war es der zweite Sieg beim zweiten Start der Saison. Der 39-Jährige hatte bereits beim Auftakt im Januar in Monte Carlo triumphiert. Auch dort gelang ihm ein Rekord, neun Siege hat beim Klassiker kein anderer geholt.

Titelverteidiger Kalle Rovanperä (Finnland/Toyota) belegte in Mexiko nach 23 Wertungsprüfungen den vierten Platz. In der Gesamtwertung führt Ogier mit 56 Punkten vor Neuville (53), Rovanperä (52) und Ott Tänak (Estland/Ford/47), der im Vormonat in Schweden gewonnen hatte. Weiter geht es mit der Rallye Kroatien (20. bis 23. April), vierte von 13 Stationen.