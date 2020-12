München - Mick Schumacher hat es nach dem Formel-2-Titel zuletzt in die Formel 1 geschafft. Der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher wird künftig in der Motorsport-Königsklasse für das Team Haas an den Start gehen.

Und in der Formel 2 rückt nun ein neuer deutscher Fahrer nach, der den Traum hat, irgendwann mal in die Formel 1 aufzurücken. Der 21-jährige Bochumer Lirim Zendeli hat einen Vertrag beim niederländischen Rennstall MP Motorsport unterschrieben.

Zendeli: "Heute ist ein sehr, sehr spezieller Tag"

"Heute ist ein sehr, sehr spezieller Tag für mich. Endlich kann ich bekanntgeben, dass ich mein erstes Formel-2-Jahr für MP Motorsport fahren werde", schrieb Zendeli in seinem Instagram-Statement zur Vertragsunterzeichnung beim Formel-2-Team.

Zuletzt startete Zendeli in der Formel 3 und wurde mit 104 Punkte Achter im Gesamtranking.

Ob Zendeli wirklich sofort in die Fußstapfen des amtierenden Formel-2-Weltmeisters Mick Schumacher treten kann, bleibt abzuwarten.

Anders als Schumachers Ex-Formel-2-Team Prema gehört Zendelis Rennstall MP Motorsport nicht unbedingt zu den besten Adressen in der Formel 2. In der Vorsaison fuhren Giuliano Alesi und Felipe Drugovich für MP Motorsport und landeten in der Gesamtwertung lediglich auf den Plätzen 17 bzw. neun.

