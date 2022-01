Bisha (SID) - Nasser Al-Attiyah (51) trennt bei der 44. Rallye Dakar nur noch ein Schritt vom vierten Gesamtsieg. Der Katarer büßte am Donnerstag im Toyota vor der letzten Etappe zwar über vier Minuten auf Verfolger Sebastien Loeb (Prodrive) ein, hat aber nach wie vor einen beruhigenden Vorsprung auf den Franzosen. Vor den abschließenden 163 Wertungskilometern zwischen Bischa und Dschidda trennen Al-Attiyah und Loeb 28:19 Minuten.

Den Sieg sicherte sich der spanische Routinier Carlos Sainz im Audi, es war der 41. Erfolg des 59-Jährigen, der die Dakar wie Al-Attiyah bisher dreimal gewonnen hat. Der deutsche Hersteller Audi feierte den vierten Etappensieg mit seinen Hybrid-Autos, erst am Mittwoch hatte es durch Rekordchampion Stephane Peterhansel (Frankreich) und Sainz die Plätze eins und zwei gegeben.

Sainz siegte auf dem vorletzten Teilstück vor Loeb (+2:21 Minuten), Al-Attiyah (+6:42) wurde Achter. Die Dakar endet am Freitag, die Fahrer werden dann mehr als 8000 Kilometer durch Saudi-Arabien zurückgelegt haben, wo die Rallye zum dritten Mal in Folge stattfindet.

Audi ist in diesem Jahr in äußerst prominenter Besetzung und mit einem neuen Konzept am Start. Neben Titelverteidiger Peterhansel (14 Dakar-Gesamtsiege) und Sainz sitzt der frühere DTM-Champion Mattias Ekström (Schweden) am Steuer eines RS Q e-tron.