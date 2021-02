Motorsport

Köln (SID) - Die Rallye-Welt trauert um einen ihrer Größten: Der "fliegende Finne" Hannu Mikkola, einer der besten Fahrer der Geschichte, ist im Alter von 78 Jahren an Krebs gestorben. Dies gaben seine beiden Söhne und auch die Dachorganisation der Rallye-WM bekannt. "Die meisten kennen ihn als eine Rallye-Größe in den goldenen Jahren des Sports. Für mich war er der Vater - und zwar ein unglaublicher", twitterte sein Sohn Vesa.

Hannu Mikkola war eine der prägenden Figuren des Rallye-Sports bis hinein in die 80er Jahre. Da war er einer der großen Rivalen von Walter Röhrl. Bei den beiden WM-Triumphen des Regensburgers 1980 und 1982 belegte der Skandinavier den zweiten und dritten Platz. 1983 wurde Mikkola im Audi selbst Weltmeister. Bis 1993 bestritt er 123 WM-Rallyes und feierte 18 Siege. 2011 wurde er in die Rallye Hall of Fame aufgenommen.