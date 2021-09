München - Es waren die Festspiele des Liam Lawson. Der DTM-Rookie gewann beide Rennen am Red-Bull-Ring in Spielberg und rückte Kelvin van der Linde im Meisterschaftskampf gehörig auf die Pelle.

Klar, dass Lawson auch in der neuesten Ausgabe des ran racing-Podcasts abgefeiert wird. Unser neuer DTM-Experte Rene Rast findet es schlichtweg "Wahnsinn, was Liam Lawson abgerufen hat. Es wäre spannend, ihn mal in einem anderen Auto zu sehen."

Eddie Mielke jubelt: "Das Samstags-Rennen der DTM war beste Werbung für den Motorsport." Und Matthias Killing freut sich, dass der DTM-Meisterschaftskampf "wieder völlig offen ist. Die Spannung stimmt, es wird kein Selbstgänger für Kelvin van der Linde."

Rene Rast in neuer Rolle

Wie fand es Rene eigentlich bei seinem Debüt vor der ran-Kamera? "Es war ein tolles Wochenende in meiner neuen Rolle und hat ganz viel Spaß gemacht. Die ran racing-Crew hat es mir allerdings auch sehr leicht gemacht."

Weniger Grund zur Freude hatte Eddie, der das Rennen gegen Matthias verlor: "Ich kann mich ja schlecht vergraben. Aber die sieben Sekunden tun schon weh." Ganz anders die Gefühlslage beim Sieger. Matthias: "Eine unglaubliche Erfahrung auf die Rennstrecke zu dürfen - und dann auch noch sieben Sekunden schneller zu sein."

"Es muss ein unglaubliches Gefühl sein"

Auch das Formel-1-Rennen in Zandvoort und der Heimsieg von sind natürlich Thema.

Rene: "Die Bilder aus Zandvoort waren einmalig. Es muss ein unglaubliches Gefühl für einen Sportler sein, so zu gewinnen. Und das gibt nochmal einen Extra-Schub Selbstvertrauen."

