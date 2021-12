Motorsport

München - Martin Tomczyk steht vor einer neuen beruflichen Zukunft. Der Ex-Champion kehrt 2022 in die DTM-Familie zurück – welche spannende Aufgabe ihn dort erwartet und was das für seine Experten-Tätigkeit bedeutet, hört Ihr jetzt im ran racing-Podcast.

Auch Experten-Kollege Timo Scheider hat vor den Podcast-Hörern keine Geheimnisse und verkündet, dass es ihn 2022 neben der Rallycross-WM auch wieder in einem GT3-Auto auf die Rundstrecken zieht. Details dazu verrät er ebenso im Podcast wie natürlich seine Meinung zur dramatischen Titelentscheidung in der Formel 1.

"Das geilste Finale ever"

"Es war natürlich das geilste Finale ever", so Scheider: "Der Rennleiter hat am Ende vor allem einen Fehler gemacht: Er hat zunächst zu schnell entschieden, dass er nicht mehr die Autos zwischen Hamilton und Verstappen sich zurückrunden lässt – und dann hat er diese Entscheidung nach Diskussionen mit den Teams und der Erkenntnis, dass die Bergung des Autos von Latifi länger dauert als gedacht, zurückgenommen." Scheider hat trotzdem Verständnis: "Alles unter dem Zeitdruck dennoch verständlich. Du willst natürlich keine WM-Entscheidung hinter dem Safety-Car."

Tomczyk meint dazu: "Ich wäre auch an Hamiltons Stelle in dieser Situation draußen geblieben. Er fühlte sich ja klar in der besseren Position in dem Moment."

Im Gespräch mit Eddie Mielke und Matthias Killing berichtet Scheider, der sich gerade schon bei der Vorbereitung des Saisonfinales der Extreme E in Großbritannien (am Samstag und Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) befindet, von weiteren Insights nach Gesprächen mit dem neuen DTM-Rennleiter Scot Elkins, der auch für die Formel E zuständig ist. Scheider geht auch davon aus, dass nun in der kommenden Formel 1-Saison einige Funk-Details zwischen Teams und Rennleitung nicht mehr zu hören sein werden.

