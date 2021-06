München - Der Saisonstart der DTM in Monza hatte es in sich. Liam Lawson krönte sich am Samstag zum jüngsten Gewinner eines DTM-Rennens aller Zeiten, am Sonntag feierte Kelvin van der Linde an seinem 25. Geburtstag ebenfalls einen Sieg.

"Das DTM-Debüt war sehr gelungen: Klasse Racing", findet Matthias Killing und erhält Zustimmung von Timo Scheider: "Ich bin erleichtert, dass es richtigen Rennsport mit allem was dazu gehört bei der DTM zu sehen gab. Die Boxenstopps von AF Corse an den Ferraris waren sagenhaft. Stellt sich die Frage, warum die anderen Teams das nicht so machen."

ran Racing-Podcast: Wehrlein und Formel E im Fokus

Darüber hinaus findet natürlich auch die Formel E Platz im Gespräch, das in der aktuellen Folge über 90 Minuten geführt wird. Besonders Pascal Wehrlein erlebte einen Mexiko-Trip zum Vergessen, beim ersten Rennen in Puebla wurde er aufgrund eines technischen Vergehens disqualifiziert, beim zweiten Lauf setzte er den Fanboost nicht richtig ein und wurde von Platz zwei auf Rang vier strafversetzt.

Dazu haben die Experten im Podcast eine klare Meinung. "Unfassbar was in Mexiko mit Pascal Wehrlein gemacht wurde", gibt Killing sein Statement ab und Eddie Mielke ergänzt: "Die Bürokratie in der Formel E wie im Falle Wehrlein geht gar nicht."

Auch der Sieg von Max Verstappen inklusive seines Überholmanövers gegen Lewis Hamilton ist Thema, ebenso der Triumph von MotoGP-Pilot Marc Marquez auf dem Sachsenring.

