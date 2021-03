München - Sophia Flörsch ist in der vierten Ausgabe ran racing Motorsport-Podcast Gast von Matthias Killing, Eddie Mielke und Timo Scheider.

Die 20-jährige Deutsche traut sich ins Haifischbecken DTM (live in SAT.1 und auf ran.de). Sophia Flörsch, als Rennfahrerin durch Ihren schrecklichen Unfall in Macau berühmt geworden, nimmt die große Herausforderung an.

Nach Jahren im Formelsport wechselt sie nun in die DTM ins Team Abt zu Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde. Ein mutiger Schritt der jungen Deutschen, über den sie im ran racing Podcast sehr offen spricht.

Macau-Unfall und die Folgen

In der Folge lässt Flörsch aber auch in ihre Gefühlswelt nach dem Macau-Unfall blicken: "Ich hab nach dem Macau Unfall nie das Gefühl gehabt nicht mehr die alte Sophia zu werden. (...) Ich will auch nicht nur die Frau mit dem Unfall sein."

Zum DTM-Einstieg sagt sie: "Ich bin dankbar für die Fans, die mich seit meinem 14. Lebensjahr so unterstützen." Es wird sogar ein Wiedersehen mit alten Bekannten, denn: "Gary Paffett hat mich immer behandelt wie seine Tochter. Und jetzt fahre ich gegen Ihn."

ranDTM-Experte Timo Scheider verrät in der Podcast-Ausgabe zudem: "Zu 99 Prozent fahre ich ein DTM Rennen. Als Ersatz für Sophia, wenn sie in Le Mans startet."

