Motorsport

München - Was war das für eine unfassbare Aufholjagd von Martin Tomczyk beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring! In nur einer Runde Nordschleife raste der Pilot vom ROWE Racing-Team von Platz 25 auf den zweiten Rang.

Wie er das geschafft hat, schildert er in unserer neuen Podcast-Folge und gibt wahrlich emotionale Einblicke in das härtesten Rundstrecken-Rennen der Welt. "Ich war mehrfach kurz vorm abfliegen! Letztes Jahr Platz 3, dieses Jahr Platz 2. Mir fehlt nur noch ein Sieg. Vielleicht nächstes Jahr mit dem neuen M4", blickt Tomczyk schon in die Zukunft.

Scheider über 24h-Rennen: "Natürlich kribbelt es bei mir"

Er berichtet von der Feier nach dem Rennen und auch, warum zuhause ein Bambus seine Aufmerksamkeit erforderte. Unsere Experten waren vom Rennen am Nürburgring jedenfalls begeistert.

"Es war was ganz besonderes einen Freund auf dem Podest zu kommentieren", erzählt Eddie Mielke. Bei so viel Dramatik bekam auch Timo Scheider wieder richtig Lust auf den Klassiker: "Natürlich kribbelt es bei mir, wenn ich das 24h-Rennen gucke. Ich muss da wieder fahren".

Daneben wurde natürlich auch die Formel 1 und die MotoGP thematisiert. In Baku enttäuschte Mercedes auf ganzer Linie, unsere Experten feiern vor allem Sebastian Vettel, der in seinem Aston Martin auf Platz 2 fuhr. "Ein Rätsel, was in der Formel 1 bei Mercedes los ist. Aber klasse Sebastian Vettel", kommentiert Scheider.

