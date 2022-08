München - ranRacing-Experte Mike Rockenfeller macht den nächsten Schritt in seiner Motorsport-Karriere. Der DTM-Champion aus dem Jahr 2013 wechselt in die US-amerikanische Rennserie NASCAR.

Dort schließt sich "Rocky" dem Team Spire Motorsports an. Das Auto wird die Nummer 77 zieren und ist ein NationsGuard Chevrolet Camaro ZL-1. Der zweimalige Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans wird beim "Go Bowling At The Glen" auf der Watkins Glen International sein Debüt geben. Das Rennen wird am Sonntag, den 21. August, über 90 Runden gehen.

NASCAR: "Große Ehre" für Mike Rockenfeller

Durch das Engagement bei Spire Motorsports soll auch die Partnerschaft zwischen Rockenfeller und Chevrolet weiter ausgebaut werden. 2017 gewann er für die Marke und das Team Corvette Racing bereits das 12-Stunden-Rennen von Sebring.

Spire Motorsports stellt den 38 Jahre alten Rennfahrer als einen der besten deutschen Racer der modernen Ära vor. Rockenfeller selbst sagt: "Seit dem ich in den frühen 2000ern in den Rennsport eingestiegen bin, habe ich die NASCAR-Serie verfolgt. Es ist eine große Ehre für mich. Ich bedanke mich bei Spire Motorsports für diese Gelegenheit."

