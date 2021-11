Valencia (SID) - Italiens Motorrad-Superstar Valentino Rossi geht von Startplatz zehn in sein letztes MotoGP-Rennen. Der 42-Jährige, der beim Großen Preis von Valencia am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) seine MotoGP-Karriere beendet, schaffte es damit gerade noch in die Top Ten.

Mit seiner Yamaha war Rossi im Freitagstraining mit Problemen in sein letztes Rennwochenende gestartet und Letzter geworden. Weltmeister Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha), der vorzeitig den Titel in der Königsklasse klar gemacht hatte, startet am Sonntag von Platz acht.

"Doctor" Rossi hört nach seiner 26. Saison in der Motorrad-WM auf. Seinen letzten Titel hatte der enorm beleibte Rennfahrer im Jahr 2009 geholt. Im kommenden Jahr bekommt Rossi ein eigenes MotoGP-Team, Piloten sind sein Halbbruder Luca Marini (24) und Marco Bezzecchi (22).