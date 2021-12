Köln (SID) - Motorrad-Superstar Valentino Rossi arbeitet knapp vier Wochen nach seinem Abschied aus der MotoGP bereits an seiner sportlichen Zukunft. Am Donnerstag testete der 42-Jährige in Valencia einen Audi R8 LMS für das Team WRT, das gab der belgische Rennstall bekannt. Dabei ging es um darum, "Möglichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit" auszuloten.

Dass sich Rossi nach seiner Motorrad-Karriere mit neun WM-Titeln in einem GT-Auto versuchen will, ist schon seit einer Weile bekannt. Details hat der Italiener aber noch nicht verkündet.

Laut Medienberichten soll Rossi im kommenden Jahr für WRT in der GT World Challenge Europe starten, einer GT3-Serie mit Sprint- und Langstreckenrennen. WRT gehört hier zu den Top-Rennställen, einer der Höhepunkte der Saison ist das 24-Stunden-Rennen im belgischen Spa.

Seit diesem Jahr ist WRT allerdings auch in der Langstrecken-WM WEC und in der European Le Mans Series (ELMS) am Start. Dort setzen die Belgier LMP2-Boliden ein, die "kleineren" Prototypen also. WRT könnte Rossi daher zumindest Tests in diesen Boliden ermöglichen, auf Sicht sogar einen Start bei den 24 Stunden von Le Mans. 2021 gewann WRT beim Klassiker in Frankreich die LMP2-Wertung.