Köln (SID) - Für sein Comeback in der Weltmeisterschaft hat Motorrad-Pilot Lukas Tulovic (22) klare Pläne. "Das erste Ziel in diesem Jahr ist, in den Top 10 anzukommen und da fleißig Punkte zu sammeln", sagte der Eberbacher im SID-Gespräch, "das Wichtigste wird sein, über die Saison konstant einen Fortschritt zu erzielen."

Vier Jahre nach seinem Aus kehrt Tulovic mit dem deutschen Rennstall Intact GP in die Moto2 zurück. 2019 hatte er in seiner bislang einzigen kompletten WM-Saison nur drei Punkte geholt, diesmal soll es besser laufen. Und die Voraussetzungen passen.

"Ich bin schneller als damals, bin mental stärker. Habe ein besseres Team und Motorrad. Von daher ist es eine ganz andere Ausgangssituation", sagte Tulovic, der im Vorjahr mit seinem Titelgewinn in der Moto2-Europameisterschaft Eigenwerbung betrieben hatte. Parallel kam es zu Starts in der Elektrorennserie MotoE.

Er habe zwar "einen Schritt zurückgehen" müssen, doch "die Europameisterschaft ist das beste Sprungbrett in die Moto2-WM", ist sich Tulovic sicher. Den Erfolg feierte er mit Intact - und blieb: "Es war naheliegend, mit dem Team in der WM zu fahren. Das war auch mein Wunsch."

Es sei das Ziel, "dieses Jahr regelmäßig in die Top 10 zu fahren", sagte Tulovic. Er könne sich dann "mit dem Team hoffentlich für mehrere Jahre auf eine gemeinsame Zusammenarbeit einigen" und schließlich "in ein, zwei Jahren ganz vorne in der Moto2 dabei" sein.