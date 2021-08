Köln (SID) - Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat für den ersten deutschen Sieg in der Elektrorennserie MotoE gesorgt. Der 21-Jährige aus Eberbach setzte sich am Sonntag beim Großen Preis von Österreich in Spielberg vor Eric Granado (Brasilien) und dem Schweizer Dominique Aegerter vom deutschen Team Intact GP durch. Tulovic hatte im Ziel 0,8 Sekunden Vorsprung.

"Es ist super schwierig für mich, die richtigen Worte zu finden", sagte Tulovic: "Mein letzter Sieg ist einfach zu lange her und es war definitiv an der Zeit, es noch einmal zu schaffen. Es ist das perfekte Wochenende."

Für Tulovic, der seit der vergangenen Saison in der 2019 eingeführten MotoE für das Tech3-Team startet, war es der erste Podiumsplatz. Zuvor war der Rennfahrer in der Moto2-WM angetreten.