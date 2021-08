Köln (SID) - Der deutsche Motorrad-Pilot Marvin Fritz gibt am Wochenende sein Debüt in der Superbike-WM. Der 28-Jährige aus Neckarzimmern geht in Most/Tschechien mit einer Wildcard für das Yamaha Austria Racing Team (YART) an den Start. Normalerweise fährt Fritz mit einer Maschine des Rennstalls in der Langstrecken-WM.

Fritz, der seine Yamaha M1 aus der Endurance World Championship (EWC) steuern wird, ist damit auf der sechsten WM-Station der zweite deutsche Starter neben Jonas Folger (Oberbergkirchen/BMW). Der frühere MotoGP-Fahrer ist der einzige deutsche Stammpilot im Feld.