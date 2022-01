Köln (SID) - Am Schlusstag der Rallye Dakar in Saudi-Arabien ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie der Veranstalter ASO am Freitag mitteilte, kollidierte ein Versorgungsfahrzeug des Teams PH Sport mit einem Lastwagen eines Einheimischen.

Dabei sei der 20-jährige Franzose Quentin Lavalee, der das Fahrzeug steuerte und für das Team als Mechaniker arbeitete, ums Leben gekommen. Sein belgischer Beifahrer Maxime Frere habe Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die ASO drückte ihr "tiefes Mitgefühl" aus. Bei der Dakar kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Seit 1978/79 sind 27 Teilnehmer bei der Rallye verstorben.